水まわりの角やフチは、気づくと汚れがたまりがち。ダイソーで見つけた掃除アイテムは、三角形の先端で細かい部分に届きやすい形状です。水を含ませるだけで使用でき、防カビ対策までサポート。柄付きで手が汚れにくく、気づいたときにさっと使えるのが魅力。洗面台や排水口まわりの隅っこのお掃除におすすめです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：角の極み 3連L字スティック 防カビ剤入り価格：￥110（税込）サイズ（約