子どもが自分から机に向かわない、苦手な科目がなかなか克服できない…。親のわが子の勉強についての悩みは尽きません。子どもが自分から進んで勉強するようになる、勉強を楽しむようになるために親はどうすればいいのか。東大卒の勉強法アドバイザー・永島瑠美さんによる新刊『東大でとことん教育を学んでわかった! 勉強にハマる子の育て方大全』（青春出版社刊）から、抜粋して紹介します。「勉強しなさい」は逆効果子どもが自