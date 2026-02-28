タレントの篠崎愛さんは2月26日、自身のInstagramを更新。34歳の誕生日を迎えたことを報告しました。【写真】篠崎愛、34歳の誕生日ショット「お誕生日おめでとう」篠崎さんは「日付が変わる前に、本日34歳になりました」とつづり、1枚の写真を載せています。顎に両手を当て、唇をとがらせるような表情です。34歳の誕生日を迎え「ほんとに1年あっという間…！毎年どんどん早くなってる気がする」と、時の流れを実感するとともに「