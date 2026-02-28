北海道・羽幌警察署は、2026年2月28日未明、苫前町苫前で強盗致傷事件が発生したと発表しました、警察によりますと、28日午前2時ごろ、男性が仕事で外出しようとしたところ、自宅の敷地内で面識のない男が自分の軽トラックの中を物色しているのを発見しました。男は自分の車で現場から逃走する際、男性に接触してけがをさせたということです。命に別条はありません。男性の軽トラックに鍵はかかっていませんでしたが、盗まれたもの