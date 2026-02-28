視線1つで空気を変えるような妖艶さと、ミステリアスな色気を兼ね備えた「傾国顔」。経験を重ねた深みとともに、その魅力を一層深めている俳優も少なくありません。All About ニュース編集部は1月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「〇〇顔×50代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「傾国顔だと思う50代男性俳優」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：及