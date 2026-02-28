タレントの平愛梨が28日、都内で行われた『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』公開記念舞台あいさつに登壇した。同席したドラえもん、のび太、しずか、ジャイアン、スネ夫らからの質問コーナーでは平が日常生活の悩みを明かした。【写真】ドラえもんに悩み相談する平愛梨舞台挨拶の様子本作は、『映画ドラえもん』シリーズの代表作のひとつとして長く愛され、感動の嵐を巻き起こした『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩