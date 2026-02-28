メジャーリーグでの前人未踏の活躍に加えて、真美子さんとの結婚、愛犬デコピンとの生活、そして待望の長女誕生──。大谷翔平の快進撃は今回のWBCでも止まらないだろう。まさに順風満帆に見えるその姿だが、大谷は決して平坦な道を歩んできたわけではない。記憶に新しいのは、「信頼していた相棒・水原一平氏による巨額横領と裏切り」という衝撃的な事件だ。【写真】大谷翔平も学んだ幸せになる「心のルーティーン」大谷翔平が