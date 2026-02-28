女子ゴルフの笠りつ子が２７日、自身のインスタグラムのストーリーズに投稿。俳優の窪塚洋介との２ショットに「中学生の頃窪塚洋介さんが大好きでお目にかかれて心臓がドキドキやっぱりかっこよかった」などと記した。「一生会えないと思ったので告白しときました。もうすっきり次の恋に行けそうですｗ」ともつづった。窪塚は２７日に沖縄県で開催された「ＰＧＭ×ＡＣＣＯＤＩＡＣＨＡＲＩＴＹＧＯＬＦ」のイベント