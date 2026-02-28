ガチアクタ「物を大事にしなさい」子どものころに言われたことはないだろうか。それを守っているわけではないが、長く愛用した、保持した物は、汚れたり傷ついたり多少壊れていても捨てにくい。美術品や骨董品でなくとも、物に“価値”が生まれることはある。たとえそれが個人的な思い入れにすぎなくても、その価値は確かに存在するのだ。『ガチアクタ』（裏那圭：作、晏童秀吉：graffiti design/講談社）は、そうした「