沖縄本島はレンタカーが定番ですが、3日間で王道スポットを回ろうとすると、渋滞で予定が崩れ、駐車場探しに時間を取られ、ガソリン代や駐車料金が重なって「予算オーバー」に感じることがあります。では、最初から「バス＋タクシー」のほうが楽で安いのでしょうか。 本記事では3日旅を前提に、追加費用が増えるポイントと移動手段の選び方を整理します。 沖縄レンタカーで、想定より1