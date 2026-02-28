俳優パク・ボゴムが、恋人に関する質問に対して、率直に答えた。2月27日、韓国で放送されたtvNバラエティ『ボゴムマジカル』（原題）第5回では、理髪店の営業4日目を迎えたパク・ボゴム、俳優イ・サンイ、クァク・ドンヨンの姿が捉えられた。【写真】パク・ボゴム、学生時代の“爆モテ”エピソードこの日、パク・ボゴムは老人会会長の女性の髪を染めていた際、「彼女はいるの？」という質問を受けた。パク・ボゴムは、「彼女はいな