女優の平愛梨が２８日、都内で宣伝アンバサダー兼ゲスト声優を務めたアニメ映画「新・のび太の海底鬼岩城」（矢嶋哲生監督）の公開記念舞台あいさつにアルコ＆ピースの平子祐希、酒井健太らと登壇した。平は息子から「ママ、すごいよ。ママがテレビでドラえもんと映っていたと友達から言われて、ヒーローみたいな気分になったよ」と言われたことを誇らしげに報告。「苦手なこと」をテーマにしたトークでは「うち６人家族なんで