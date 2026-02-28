新年度の山形県弁護士会の新しい会長に手塚孝樹さんが27日に選出され、就任を前にした記者会見で「県内企業の事業承継でサポートを充実させたい」と思いを語りました。山形県弁護士会の新しい会長に選ばれた手塚孝樹さんは長井市出身の46歳です。27日に開かれた総会で新会長に選出され、その後、記者会見で抱負を語りました。山形県弁護士会・新会長手塚孝樹さん「地検の検事正、裁判所の所長、（弁護士会長として）法曹三者