さいたま市で27日夜にバイクと軽自動車が衝突する事故があり、1人が死亡しました。27日午後9時過ぎ、さいたま市岩槻区の交差点でバイクが右から直進してきた軽自動車と衝突して炎上しました。この事故で、バイクを運転していた豊島有記さん（42）が死亡しました。警察は、バイクが交差点に進入した状況など詳しい事故の原因を調べています。