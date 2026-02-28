タレントの中川翔子が27日、自身のXを更新。『ポケモン』番組に出演した際の思い出写真を投稿すると、ポケモン好きには懐かしい、イーブイ秋山やニンフィア中川の姿を見ることができ、ネット上で話題になっている。【写真】低クオリティ（笑）懐かしい…イーブイ秋山＆ニンフィア中川の2ショットポケモン30周年ということで、中川は「ポケモン30周年おめでとうございます！たくさんの思い出があるよ、子どもたちとバトル本気で