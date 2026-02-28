アメリカのトランプ大統領は27日、イランとの核協議をめぐり、イラン側の交渉姿勢や提案内容に不満を示しました。トランプ大統領「我々が求めるものを与えようとしない事実には満足していない。 どうなるか見てみよう」トランプ大統領はイランとの核協議について「イランの交渉姿勢には全く満足していない。核兵器を絶対に持つことはできない」と強調しました。イランへの軍事行動については、最終的な決定は下していないとした上