お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃん（40）と良ちゃん（40）が27日配信のABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」（後10・00）に出演。学園祭の営業仕事が減った理由を明かした。昨年6月に出演した際、「東京NSCが大学お笑いに乗っ取られている」というテーマで語った鬼越。良ちゃんによれば、「大学嫌いキャラ」というスタンスでいたところ「芸人の貴重な収入源の大学の学園祭に、あんまり呼ばれなくなった」と告