東京・大田区のアパートで28日朝、モバイルバッテリーから出火する火事がありました。午前8時半ごろ、大田区山王の2階建てアパートで火事があり、約1時間半後に消し止められました。この火事で火元の部屋に住む女性が軽いけがをしました。警視庁によりますと、女性はモバイルバッテリーから火が出たと話しているということです。