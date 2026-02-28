北海道・釧路警察署は2026年2月27日、現住建造物等放火の疑いで札幌市中央区に住む無職の男（25）を逮捕しました。男は26日午後5時前、両親が住む釧路市富川町にある2階建ての住宅で、1階居間のクッションに火を付けて建物を燃やした疑いが持たれています。警察によりますと、住宅はほぼ全焼し、男と母親が病院に搬送されました。いずれも命に別条はありません。事件当時、男は札幌から帰省中で、調べに対し「全部合ってます」と容