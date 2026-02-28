先ほど、鹿児島市のアパートで火事がありました。今のところケガ人の情報は入っていません。2階建てのアパートから白い煙が上がり、消防隊員が2階の1室に入っていくのがわかります。火事があったのは、鹿児島市武岡4丁目のアパート武岡ハウスです。消防によりますと、28日午前9時半過ぎ、「2階から煙が出ている」と1階に住む人から通報がありました。消防が消火活動を行い、約20分後に鎮圧したということで