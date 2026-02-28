「ホンダLPGAタイランド」で惜しくも2位に終わったが、安定したプレーを見せた岩井千怜。彼女の安定したスイングをプロコーチの南秀樹が分析。我々が参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真で比較】昨年より左肩の浮きが減り、手元が体の近くを通る岩井千怜のドライバースイング◇◇◇ちょうど1年前のスイングと比較すると、スイングプレーンがよりフラットに、ヘッド軌道はよりシャローになっていると感じます。