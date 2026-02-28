テーラーメイドとキャロウェイが毎年この時季に新作モデルを発表してきたが、近年はピンやコブラも同時にデビュー。昨秋発売で評判のいい国産モデルを含めて、どんな技術的な進化をしたのか？ その選び方は？ 今回はキャロウェイ『クアンタム』シリーズについて市原建彦プロに聞いた。【写真】『クアンタム』『Qi4D』『G440 K』……最新ドライバー30機種の性能を比較◇◇◇キャロウェイの『クアンタム』シリーズで注目の進化は