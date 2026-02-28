２６日、東大阪市の３１歳の女性が死亡し、女性の自宅に居候していた男が逮捕された事件で、女性の死因が窒息だったことが分かりました。殺人の疑いで２８日送検されたのは自称自営業・三沼誠一容疑者（３２）です。警察によりますと三沼容疑者は２６日、居候していた東大阪市昭和町の住宅でこの家に住む新谷有沙さん（３１）の首を電気の延長コードを巻きつけるなどして絞め殺害した疑いがもたれています。司法解剖の結果