愛媛・松山市で28日未明に住宅が燃える火事があり、この家に住む70代の夫婦2人が死亡しました。火事があったのは松山市久万ノ台にある住宅で、28日午前0時45分ごろに近所の人から「1階の窓から炎が出ている」と通報がありました。木造2階建て住宅の1階部分が燃え、火は約2時間半後に消し止められました。警察と消防によりますと、この家に住む葛原智さん（78）と妻の三惠さん（77）が意識不明の状態で見つかり、病院に運ばれました