きのう、大阪府東大阪市の集合住宅で高齢の女性を殺害したとして警察はこの家に住む50歳の男を逮捕しました。きのう午後5時過ぎ、東大阪市南荘町で住人の男から「両親を殺してしまった」と通報がありました。警察が駆け付けたところ、集合住宅の一室から高齢の男女が意識のない状態で見つかり、病院に搬送されましたが死亡が確認されました。女性は顔にうっ血した痕があり警察は首を絞め殺害したとして通報してきた松田健志（50）