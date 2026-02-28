アメリカのトランプ大統領はイランが核問題をめぐってアメリカの要求に応えていないと不満を示しました。【映像】トランプ大統領の発言「満足していない」トランプ大統領「まだ最終決定はしていないが、イランの交渉のやり方には満足していない」トランプ大統領は27日記者団に対し、核問題をめぐってイランがアメリカの要求に応えていないとして、イランの交渉姿勢に不満を示しました。アメリカが圧力を強めるなか、26日に開