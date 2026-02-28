クリーニング事業を展開する新潟県長岡市の企業が、利用者から回収したハンガーの本数をもとにした寄付金をフードバンクなどに贈りました。長岡市のワタナベグループでは、クリーニングで使用したハンガーを回収し再利用することで、プラスチックごみの削減に取り組んでいます。2022年からは回収したハンガー1本につき1円を、ひとり親家庭を支援するフードバンクなどに寄付してい