関東地方は、雲がとれて日差しが戻り、各地で気温が上がっています。この暖かさで、スギ花粉が極めて多く飛ぶ見込みで、花粉症の方は、対策を徹底してください。【午後の天気】各地とも晴れるでしょう。日中の最高気温は、20度前後まで上がり、季節先取りの陽気になるでしょう。ただ、北風が強まるため、夕方以降は空気が冷たく感じられそうです。【週間予報】3月1日も広く晴れて、4月並みの陽気が続くでしょう。3日（火）は、冷た