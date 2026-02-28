【FIBAワールドカップ予選】日本代表 80−87 中国代表（2月26日／沖縄サントリーアリーナ）【映像】日本選手が中国選手を吹っ飛ばした瞬間アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）のSG原修太が、中国選手を吹き飛ばすパワフルディフェンスを見せた。相手のカウンターを止める激しいディフェンスはファウルとなり、ファンからは様々な声が上がっている。日本代表は2月26日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジ