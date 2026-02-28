アメリカのトランプ大統領は27日、核開発協議を巡るイランの対応について「そう長くは我慢できない」と語り、交渉期限が近づいていると示唆しました。アメリカ・トランプ大統領：イランは合意すべきだが、十分な譲歩をしようとはしない。そう長く我慢はできない。トランプ大統領は記者団に対し、3回の交渉で合意に至らなかったイランとの協議について、「47年も彼らと向き合ってきたが、毎月何らかの事件が起きている。そう長くは