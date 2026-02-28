米映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」（1985年）で、俳優マイケル・J・フォックス演じる主人公マーティンの父ジョージ・マクフライを演じてブレイクした俳優クリスピン・グローバー（61）が、英国出身のモデルの女性を「監禁」「姓奴隷」にしたとして訴えられたことが分かった。米バラエティ誌など複数のメディアが伝えている。報道によると、グローバーは2015年にSNSを通じて出会った女性に米ロサンゼルスでの仕事と住まいを