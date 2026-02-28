2006年イタリア・トリノ五輪の女子フィギュアスケートで金メダルを獲得した荒川静香さん（44）が2026年2月24日、自身のインスタグラムを更新。イタリア・ミラノでスイーツを楽しむ様子を披露した。「Sweet memories」荒川さんは、「Sweet memories」とし、ドルチェを前にした笑顔ショットなど、さまざまなスイーツの写真を大量に投稿。また、ハッシュタグをつけて「#tiramisu」「#creambrulee」「#bicerin」とコメントを添えている