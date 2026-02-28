28日午前、鹿児島市のアパートで火事があり、2階にある一室が焼けました。 消防などによりますと28日午前9時半過ぎ、鹿児島市武岡4丁目の2階建てアパートから火が出ていると、近くの住民から119番通報がありました。 火は約30分後に消し止められましたが、この火事でアパートの2階部分の1室が燃えました。 今のところけが人の情報は入っていないということです。 黒煙は鹿児島市街地側からも見えました。