◆練習試合オーストラリアーＤｅＮＡ（２８日・横浜スタジアム）オーストラリアとの練習試合のスタメンが発表された。試合開始前には両ナインで記念撮影が行われた。先発する入江大生は１５日に行われた中日との練習試合（北谷）に先発し、３回を１安打無失点に抑えていた。オーストラリアはＷＢＣ１次ラウンドで日本と対戦する。その試合は天皇陛下が観戦される予定。【ＤｅＮＡ】１（右）蝦名２（三）小田３（指）宮崎４（