山形県酒田市は26日、シャンプーや洗剤などの大手メーカーと協力し使用済み詰め替えパックのリサイクル活動をことし4月から始めることを明らかにしました。矢口明子酒田市長「市民、企業、行政が三位一体となってプラスチックごみを削減し、従来の“燃やす”から同じ製品等に“再生する”水平リサイクルを目指す循環型社会の実現に向けて新たな一歩を踏み出したい」酒田市では、これまでシャンプーや洗剤