俳優の藤木直人が２８日、ＭＣを務めるテレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）に生出演した。この日で２月が終わることが話題となり、藤木は「みなさん気づいてました？」と切り出すと「２８って７の倍数じゃないですか。カレンダーって日曜始まりじゃないですか」と指摘し「だから、今月ぴったり４段でカレンダー収まるんです」と明かすとスタジオは笑いに包まれた。藤