■これまでのあらすじ小学生の娘のいる妻は、ママ友たちとのトークタイムに少々疲れを感じていた。今流行りのシールを知らないと話すと、ママ友の1人から「知らないなんて信じられない」とマウントを取られ、「持ってないといじめられる」とまで言われるが…。娘にシールのことを聞いてみたら、もちろん知っていました。みんな持ってるとのこと…全然知らなかった！そこで娘にも欲しいか聞いてみたところ、「大丈夫」という答えが