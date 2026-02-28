タレントの薬丸裕英（60）が26日、「一度帰宅、整う昼時間」と題し自身のブログを更新。妻で元アイドル歌手・石川秀美さんが作ってくれた“和風”の昼ごはんを披露した。【写真】「整う昼時間」妻・石川秀美さんが“パパっと”作ってくれた和の昼ごはん「妻に頼んでパパッとランチ」とつづり、石川さんが用意してくれた昼ごはんの写真をアップ。テーブルには白米にみそ汁、焼き鮭、漬物などが並び健康的な和の定食となっている