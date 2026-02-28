上市町できのうフクロウの死骸が見つかり、簡易検査で鳥インフルエンザの陽性反応が確認されました。県によりますと、きのう午後、上市町新屋にある住宅の庭でフクロウが1羽死んでいるとこの家の人から通報がありました。死骸を簡易検査したところ、鳥インフルエンザの陽性反応が出たということです。鳥インフルエンザの疑いがあることから、週明け、環境省が遺伝子検査をして感染力の高い高病原性かどうかも含め詳しく調べます。