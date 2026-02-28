ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で、銅メダルを獲得した中井亜美が２７日、ＴＢＳ「ひるおび」に生出演。五輪での演技などについて語った。演技終了直後の人さし指をたてて首を傾げた「なんで？」ポーズについては、同じリンクで一緒に練習している友人がＶＴＲ出演し、「亜美は本当に良い意味で本当にかわいくてあざとい子」と証言。「私たち同い年でも『お願い♥』とか言われたら『いいよ♥』って言