舞台「推しが武道館行ってくれたら死ぬ」の公開ゲネプロが27日、東京・飛行船シアターで行われた。20〜23日までの愛知公演に続き、27日〜3月1日まで同会場で上演される。同舞台は、漫画家平尾アウリさんによる同名コミックが原作。主人公のアイドルオタク、えりぴよを声優小林愛香が演じ、劇中に登場するアイドルグループをSKE48のメンバーらで演じる。終演後、小林と、アイドルグループ「ChamJam」を演じたSKE48の佐藤佳穂、青木