藤井流星、七五三掛龍也の共演で話題を呼んでいるドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』。TELASA（テラサ）では本日2月28日（土）より、スピンオフドラマ『ぜんぶ、幸子のためだから』後編の配信がスタートした。『ぜんぶ、あなたのためだから』本編が予測不可能な展開を見せるなか、オリジナルスピンオフドラマ『ぜんぶ、幸子のためだから』では、七五三掛演じる桜庭と黒猫・幸子の幸せな日々を“幸子視点”で描く。猫目線のラブ