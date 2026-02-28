2月27日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックスが絶賛した「憧れのお宿」を紹介するVTR企画を放送。日本が世界に誇る至高の温泉旅館が登場した。【映像】大久保佳代子、入浴シーンでまさかのハプニング！タオル1枚で…「危機一髪でした」静岡・伊豆半島にある創業150年の老舗隠れ家宿「おちあいろう」。昨年「ミシュランキー」に掲載され、いくつかの建物が有形文化財にも登録されている格式高い名宿をリ