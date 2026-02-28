2月26日に信州ブレイブウォリアーズはアンジェロ・チョルとの契約解除、そしてJ.J.オブライエンとの新規契約を発表した。一見すると通常の選手入れ替えだが、この両者には共通の経歴がある。2人はサンディエゴ州立大学で共にプレーした元チームメートだったのだ。 大学時代のチョルとオブライエン[写真]=Getty Images Bリーグには、こうした「かつての戦友」が時を経て日本で再