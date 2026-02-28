奥平大兼が主演を務める夜ドラ『税金で買った本』が、2026年夏よりNHK総合にて放送されることが決定した。 参考：『いつか、無重力の宙で』はなぜ視聴者の心を掴んだのか人生の尊さが詰まった“青春”作に 本作は、ずいの・系山冏による大人気図書館お仕事マンガを実写ドラマ化するライブラリー・ヒューマンコメディー。ヤンキー高校生がひょんなことから図書館でアルバイトを始め、本や個性的な