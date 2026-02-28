岡山市出身で、日本陸上競技連盟の会長を務める有森裕子さんがアスリートの立場から心と身体を鍛えかたを伝える講演会がきのう（27日）岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】日本陸上競技連盟会長の有森裕子さんが心と体の鍛え方をテーマに講演「みなさんが元気なくなったら人を応援しに行ってみてください」【岡山】 登壇したのは、女子マラソンの五輪メダリストでもある有森裕子さんです。女性の生活向上を目