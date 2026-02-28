赤ちゃんの頭のゆがみが気になるとき、「ヘルメット治療」という選択肢があります。この治療は頭蓋骨の成長力を利用して形を整える方法で、生後4～6カ月頃に開始すると高い効果が期待できるようです。しかし、全ての赤ちゃんに必要なわけではなく、ゆがみの程度や月齢によって適応が異なります。そこで今回は、ヘルメット治療の仕組みや適応基準、最適な開始時期、受診の目安、治療の実際から家庭でできるケアまで、お茶の水