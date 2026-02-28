ULTIMATE PRO CFexpress 4.0 Type A SILVER Series VPG400 SUNEAST（株式会社旭東エレクトロニクス）のブースには、同ブランド初となるCFexpress 4.0対応カードが参考展示されていた。ブースでは2026年秋の発売とアナウンスしていた。価格は未定。 Type AおよびType Bの両方を用意する。どちらも持続書き込み速度400MB/秒を保証するVPG400に対応している。 Type Aは512GB、1TB、2TBをラインナップす