VISAのタッチ決済搭載のスマートリングの製造・販売を行うEVERINGは、ファミリーマートとコラボした、ファミマカラーのブルーとグリーンのストライプデザインを施したEVERINGを数量限定発売します。※販売申込期間：2026年3月10日 10:00〜3月23日 23:59まで※受取期間：2026年4月17日〜4月30日※販売方法：販売申込期間にファミマオンラインにてリングサイザーとクーポンを購入指のサイズを測定後、クーポン冊子に記載されたQRコー