１月18日に負った深刻な左足ハムストリングの怪我で離脱中の久保建英が、ボールを使ったトレーニングを再開した。２月26日、所属するレアル・ソシエダの公式SNSがその模様を公開し、日本のサッカーファンからは安堵の声が上がった。すぐに復帰できるわけではないが、順調に回復しているのは間違いない。この“朗報”に韓国のメディアも反応。『スポーツ朝鮮』は「『ワールドカップで優勝する』日本には天運がある。イ・ガ